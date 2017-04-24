Türkiye gerim adım atmadı ! Rusya'dan kritik açıklama
Türkiye gerim adım atmadı ! Rusya'dan kritik açıklama
Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı
Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı
Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları için karar açıklandı !
Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları için karar açıklandı !
Çamaşır sepetinin içinden öyle bir şey çıktı ki...
Çamaşır sepetinin içinden öyle bir şey çıktı ki...
Tepki çeken şehitli gösteri için flaş gelişme
Tepki çeken şehitli gösteri için flaş gelişme
Bozdağ: Kılıçdaroğlu algı operasyonuna devam ediyor
Bozdağ: Kılıçdaroğlu algı operasyonuna devam ediyor
Samsung'un Türk yöneticisi isyan etti, çekti gitti
Samsung'un Türk yöneticisi isyan etti, çekti gitti
Messi kanlar içinde ! Yürekler ağza geldi...
Messi kanlar içinde ! Yürekler ağza geldi...
  1. 24 Nisan 2017 14:33

Çamaşır sepetinin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir vatandaşın evindeki çamaşır sepetinin içerisinden yılan çıktı.

Çamaşır sepetinin içinden öyle bir şey çıktı ki...
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Türbe Mahallesi'ndeki evde ailesiyle birlikte yaşayan Mustafa Diker, kirli çamaşır sepeti içerisinde yılan olduğunu fark etti. Müdahale etmekten çekinen ve panik yaşayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, çamaşır sepeti içerisinde bulunan yaklaşık 1 metre 30 santimetre uzunluğundaki yılanı yakaladı.

Ekipler evde başka yılan olup olmadığını kontrol ettikten sonra, yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı.

İHA

yılan , çamaşır sepeti