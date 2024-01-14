Cami tuvaletinde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 53 yaşındaki bir adam, cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Kuyualan Camisi'nde meydana geldi. Öğle namazı için gelenler, cami tuvaletinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin V.A. olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan A.'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA