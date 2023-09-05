Çanakkale Boğazı'nda korkunç olay
Çanakkale Boğazı'nda denizin yüzeyindeki bir kadına ait cansız bedeni arabalı vapurdaki yolcular fark etti.
Çanakkale'de Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasında seyir halindeki GESTAŞ'a ait arabalı vapurdaki yolcular, denizin yüzeyindeki cesedi fark etti.
İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri denizde cesedin bulunduğu noktaya ulaştı.
Ekiplerce denizden çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi.
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