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Çatıda çıplak güneşlenmenin cezası bu oldu

Çatıda çıplak güneşlenmenin cezası bu oldu
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Düzce'de bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlendikten sonra polis sirenini duyup kaçan kişiye kesilen para cezası belli oldu.

Düzce'de 2 gün önce öğle saatlerinde Cedidiye Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekibinin siren sesini duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı.

Polisin yaptığı çalışmada, bu kişinin apartmanın sahibi S.Y. olduğu tespit edildi.

Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ve polise çatıya güneşlenmek için çıkığını söylediği öğrenilen S.Y’ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL idari para cezası uygulandı.

DHA

Etiketler düzce çatıda çıplak çıplak güneşlenme kabahatler kanunu kabahatlar kanunu
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