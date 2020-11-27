Cezaevi çıkışında silahlı saldırı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Sadık Ç. (57), Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavga nedeniyle Nilüfer ilçesindeki Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan oğlu Alican Ç.'yi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından cezaevinden çıkan Sadık Ç. kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralanan Sadık Ç. Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Sadık Ç., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kaçan saldırganı yakalamak çalışmaları sürüyor.