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Çiftlikte feci ölüm! Yem makinesinin içine düştü

Çiftlikte feci ölüm! Yem makinesinin içine düştü
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İzmir'de bir çiftlikte yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Çayırlı Mahallesi Karşı mevkiindeki bir besi çiftliğinde çalışan Gholamdastgir A. (31), henüz belirlenemeyen nedenle yem karma makinesinin içine düşerek sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen A., yaşamını yitirdi. İşçinin cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

Etiketler izmir çiftlik yem makinesi afganistan
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