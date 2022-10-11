''Çocuğa cinsel istismar'' suçundan 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan 2 ayrı dosya kapsamında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K.’yi (43) Alpaslan Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Sanık, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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