Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, dün Karayazı ilçesine bağlı Çakmaközü Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede erik toplayan iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Kavgaya aileler de dahil oldu. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Reşit K. (51) ile çocukları Sezgin (22) ve Selman K. (16) öldü, Ramazan Ö. yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Ö., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen baba ve oğullarının cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri önlem alırken, Ö. ailesi yeni bir olayın yaşanmaması için mahalleden ayrıldı.

Adli Tıp Kurumu’nun önünde cenazeleri bekleyen Reşit K.’nın kardeşi Metin K., kavganın çocukların kavgası nedeniyle çıktığını söyledi. Metin K., “Ağabeyimin evinin önüne gelen Sebahattin ve Ramazan Ö., telefon açarak ‘Çıkın dışarı’ demişler. Ağabeyim ve çocukları dışarı çıkarken ateş açıp onları öldürüyorlar” dedi.

Otopsi sonrası baba ve oğullarının mahallede toprağa verileceği belirtildi.