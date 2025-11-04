  1. Anasayfa
  4. Çocuklarınına dehşeti yaşatan annenin hayatını çocukları kurtardı!

Çocuklarınına dehşeti yaşatan annenin hayatını çocukları kurtardı

Güncelleme:

Elazığ'da psikolojik rahatsızlığı olan kadın, evde boğazını kesti. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen S.K. (36), evde çocuklarıyla birlikteyken bıçakla kendi boğazını kesti.

Durumu fark eden çocukları önce komşularına, ardından sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

İHA

