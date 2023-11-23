  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çok sayıda Afgan kaçak göçmen yakalandı

Çok sayıda Afgan kaçak göçmen yakalandı

Çok sayıda Afgan kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:

Erzincan’da polis ekiplerince yapılan uygulamada Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince çevre yolunda durdurulan 34 plakalı araçta yapılan kontrollerde, üzerlerinde kendini tanıtacak herhangi bir belgenin olmadığı ve yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler idari işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 34 plakalı araç sürücüsü V.A. gözaltına alınarak göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

İHA

Etiketler kaçak göçmen afgan afganistan erzincan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tekme attığı poşetten çıkanlar şoke etti
Benzin ve motorine indirim gözüktü
Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü
Aile ve Gençlik Fonu kanunu Meclis’ten geçti
Denetimli serbestlikle çıkıp ailesine kurşun yağdırdı
Melis Sezen iddialı pozlarıyla dudak ısırttı
Akşener ''İzmir adayımız'' demişti... İYİ Parti'de bir istifa iddiası daha
Sınıfta kız öğrenciler birbirine girdi
ABD sınırında patlama! FBI sınırı kapattı
Asgari ücret pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu