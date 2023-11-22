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Çok sayıda DEAŞ militanı İstanbul'da yakalandı

Çok sayıda DEAŞ militanı İstanbul'da yakalandı
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki 13 DAEŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, DEAŞ ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan ve son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, 10 ilçede 15 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınanların arasında örgütün sosyal medya hesaplarını kuran ve bot hesapları yöneten H.Ö (51) ile Y.İ'nin (49) de olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Etiketler ışid deaş gözaltı operasyon emniyet
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