Cumartesi Anneleri bir kez daha engellendi

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yapmak istediği 963’üncü hafta eylemi Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yine engellendi.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'nin 963’üncü hafta eylemi de Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı polis tarafından engellendi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Galatasaray Meydanı'nda buluşmak üzere İstiklal Caddesi'ne çıkan Cumartesi Anneleri önce ablukaya, sonra gözaltına alındı. İstiklal Caddesi'ni saran polisler, Cumartesi Anneleri'ni caddeye çıkar çıkmaz kalkanlarla çembere aldı. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensupları da engellendi.

Gözaltı öncesinde yapılan anonsta eylemin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığı belirtildi. Kayıp yakınları İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray Meydanı'na 200 metre uzaklıkta polis çemberine alınarak gözaltına alındı. İstiklal Caddesi tüm yönlere kapatıldı.