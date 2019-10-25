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  4. 25 Ekim 2019 07:36

Dehşete düşüren kaza ! Ok gibi saplandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Dehşete düşüren kaza ! Ok gibi saplandı
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Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Korucuk duble yolu olarak bilinen Sebahattin Zaim Bulvarında seyir halinde olan 54 ADD 625 plakalı otomobil sürücüsü E.G.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç refüjde bulunan aydınlatma direğine adeta ok gibi saplandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü E.G. ve otomobil içerisinde bulnan B.G. sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı daha sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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