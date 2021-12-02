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  4. Dehşete düşüren olay: İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü

Dehşete düşüren olay: İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü

Dehşete düşüren olay: İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü

Kırıkkale'de, intihara kalkışan babasının kolundan seken kurşun, oda kapısının ardından babasını ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki kızın canını aldı.

Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1423. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erdoğan K. (37) ailesine intihar edeceğini söyleyerek odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını aldı. Omzuna doğrulttuğu tabancasının ateş alması sonucu omzundan çıkan kurşun, kapının arkasında da geçerek kızı Hazal K'ya (12) isabet etti.

ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Omzundan yaralanan Erdoğan K. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Ankara'ya sevk edildi.

POLİS 2 ADET RUHSATSIZ TABANCA BULDU
Hazal K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele ele geçirdi.

Etiketler dehşet baba intihar
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