Denizli'de selfie faciası: 2 kişi öldü

Olay Kayabaş Mahallesi'ndeki gölette meydana geldi. Gölette iki kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine beölgeye giden ekipler arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada Gülsüm Mayuk (14) ve Melik Tunahan Nazalı'nın (20) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gülsüm Mayuk (14) ile dayısı Melik Tunahan Nazalı’nın (20) aileleriyle birlikte piknik yapmak amacıyla gölete gittikleri, Mayuk’un selfie yaparken ayağının kayması sonucu suya düştüğü ve dayısı Melik Tunahan Nazalı’nın onu kurtarmak için arkasından gölete atladığı belirlendi.

Olay yerinde çalışmaları takip eden Nazalı’nın babası Yaşar Nazalı, “Tunahan’ım ben seni böyle mi bekleyecektim? Yandı yüreğim. Yeğenini kurtarmak isterken, kendi de öldü” diyerek feryat etti.

Nazalı’nın önümüzdeki günlerde askere gideceği de öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından dayı ve yeğininin cesetleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.