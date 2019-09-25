Depremler art arda geliyor ! İstanbul'da bir deprem daha

AFAD verilerine göre; saat 16:07’de merkez üssü Marmara denizi olan 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7,02 kilometre olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın verilerine göre, saat 16.07’de, merkez üssü Tekirdağ´ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerden 7.02 kilometre derinde meydana gelen deprem, çok fazla hissedilmedi.

Marmara Denizi'nde dün Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Saat 18.36'da İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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