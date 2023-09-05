Depremzede çocukları kaçırdığı iddia edilen zanlıyı linç ediyorlardı

Adıyaman’da geçici prefabrik kentte kalan 3 çocuğun kaçırıldığı iddiası sonrası zanlıyı linçten polis ve jandarma kurtardı.

Adıyaman Vartana Depremzede Geçici Prefabrik evlerde kalan depremzede 3 çocuğun bir otomobile bindirilerek götürüldüğü iddiası üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Çocuklarından haber alamadıkları için sinir krizi geçiren ailelere ise sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. A.D. isimli şahsın kullandığı şüpheli araç, prefabrik kent içerisinde jandarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak durduruldu. İçerisinde bulunan ve kaçırıldığı iddia edilen yaşları 9-13 arasında değişen 3 çocuk, ailelerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Ekip aracına bindirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan şahsın 3 çocuğu araca bindirip camiye götürdüğü ve daha sonra yeniden evlerine bırakmak üzere getirdiği öğrenildi. Kaçırıldığı iddia edilen çocukların habersiz bir şekilde alınarak götürülmesinden dolayı ailelerin şahıstan şikayetçi olduğu belirtildi.

İHA