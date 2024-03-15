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Dev kaçak alkol operasyonunda 1 ton etil alkol ele geçirildi

Dev kaçak alkol operasyonunda 1 ton etil alkol ele geçirildi
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 ton etil alkol ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde şok uygulama, denetim ve operasyon düzenledi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 ton etil alkol ve makaron ele geçirildi.

Yapılan aramalarda, 1 ton etil alkol, 31 bin 360 adet doldurulmuş makaron sigara, 35 bin 800 adet sahte bandrollü boş makaron, 21 bin adet çok amaçlı boş sigara paketi, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet Iphone marka gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 ton etil alkol ve makaron ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler samsun etil alkol kaçak alkol sahte alkol sahte içki operasyon makaron
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