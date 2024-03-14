Dolandırıcılar bu sefer Kızılay'a da bağış yaptı

Erzurum’da bir vatandaşın cep telefonuna sızmayı başaran dolandırıcılar, talihsiz adamın hesabından 173 bin TL, kredi kartlarından 336 bin TL parayı çalmayı başarırken Türk Kızılay'ına da 50 TL bağış yaptı.

Erzurum'da mobilya pazarlamacısı A.K.'ın (43) satın aldığı yeni cep telefonuna sızan dolandırıcılar, hesabındaki 173 bin lira ile kredi kartlarından 336 bin lira para çekerek kendi hesaplarına aktardı. Yaklaşık yarım saat içerisinde 509 bin lirayı alan dolandırıcıların Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi'ne de 50 lira bağış yaptıkları dikkat çekti.

Toptan mobilya pazarlamacılığı yapan evli ve 3 çocuk babası A.K., satın aldığı yeni cep telefonuna kurulum yaptıktan sonra şarja takarak uyudu. Sabah uyanan , telefonun kapandığını ve daha önce kurulumunu yaptığı bütün dosya ve bilgilerin silindiğini gördü. 'ın yeniden kurduğu telefonuna mesajlar gelmeye başladı. 02.30 ile 03.00 saatleri arası yapılan işlemlerin mesajları olduğunu gören , çeşitli bankalara ait mobil bankacılık hizmetlerinden parasının çekildiğini fark etti. , hesaplarından 173 bin lira ile kredi kartlarından 336 bin lira da nakit avans çekildiğini tespit etti. , gelen mesajlar ve hesaplarındaki kontrolünde dolandırıcıların 50 lira da Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi'ne bağışladığını gördü.

Yaklaşık yarım saat içerisinde 22 ayrı işlem yapılarak hesabından para çekilen A.K., hazırladığı evraklarla Erzurum Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Adliye girişinde yaptığı açıklamada dolandırıcıların yakalanarak gereken cezayı almalarını isteyen A.K., "Telefonuma su girince yenisini satın aldım. Evde gerekli kurulumunu yaptıktan sonra şarja takarak uyudum. Sabah uyandığımda telefonun kapandığını gördüm. Telefonu açtığımda yaptığım kurulumlar silinmişti. Telefonu yeniden kurunca peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Mesajlar bizi dolandırıldığımız konusunda tedirgin etti. Yaptığım incelemede saat 02.30-03.00 arasında 22 ayrı işlem yapılmış. Mobil bankacılık kullanılarak nakit 173 bin lira, kredi kartlarından 336 bin liranın çekilerek başka hesaplara aktarıldığını gördüm. Telefonum aracılığıyla hesaplarımı boşaltanlar 50 lira da Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesi'ne bağış yapmışlar. Yarım saat içerisinde yapılan hiçbir işlem bize ait değil. Telefonuma nasıl sızdılar bilmiyorum. İnternet uygulamalarında bazı çerezler oluyor, bilmeden onları onayladık, oradan mı girdiler bilmiyorum. Şimdi Erzurum Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacağım. Ben bu parayı kolay kazanmıyorum. Günlerce kent kent dolaşarak çalışıyorum. Emeğimi çalanların yakalanıp cezalarını bulmalarını istiyorum" diye konuştu.

DHA