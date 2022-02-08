Donarak öldüğü iddia edilmişti: Kardeşlerinden açıklama geldi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ramazan N.'nin donarak öldüğü iddia edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evinde ölü bulunan Ramazan N.'nın donarak öldüğü iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, vefat eden Ramazan N.'nın kardeşlerini makamına davet ederek basın açıklaması yaptı.

Ramazan N.'nın ölüm raporunda kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğinin belirtildiğine dikkati çeken Şimşek, "Yalvaç ilçemizde cumartesi günü hiçbir elektrik kesintisi olmamıştır. Ölen ağabeyimizin ölüm raporunda da kalp yetmezliğinden öldüğü belli olmuştur." ifadelerini kullandı.

"KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETTİ"

N.'nın kardeşi Haydar N. da ağabeyinin donarak öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ağabeyinin sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiğini belirten N., "Solunum yetmezliği ve kalbinde sorun vardı. 5 yıl önce akciğer tedavisi gördü. Çıkan haberler bizi ailecek çok üzüyor. Yalan yanlış haberlere inanmayın. Ağabeyim tamamen kalp krizi sonucu vefat etti." dedi.

N.'nın diğer kardeşi Bülent N. da yalan haber yapanları kınadığını vurgulayarak, "Ağabeyimin ne paraya, ne yemeğe, ne de kıyafete ihtiyacı vardı. Biz ağabeyimize her zaman bakıyorduk." ifadesini kullandı.

Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde 6 Şubat'ta ölü bulunan Ramazan N.'nın "donarak öldüğü" iddiaları üzerine Valilik, hayatını kaybeden kişinin evinde elektrik akımının faal olduğunu ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiğini bildirilmişti.