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Düğündeki kavga sokağa taştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

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İstanbul Sultangazi'de düğünde çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde iki grup arasında başlayan tartışma bir süre sonra sokağa taştı. İki grup sokakta kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştu kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı. Taraflar bir süre sonra ayrılırken, kavga anlarını bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

DHA

Etiketler sultangazi düğün kavga
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