Dur ihtarına uymayınca...

Olay, Gazi Mahallesi Baraj Yolu'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre polis, Demirhan Erkol'un kullandığı içinde 5 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek 'dur' ikazında bulundu. Ancak araç durmayarak kaçmaya başladı, polisler de otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında ekipler, Mimar Sinan Kent Ormanı önünde aracı ateş açarak durdurdu. Açılan ateş sonucu otomobildeki Oğuzhan Erkul, Barış Kerem ağır şekilde yaralanırken, Ramazan Altürk ve Demirhan Erkol'da yaralandı. Birkan Yüksel ise polis tarafından gözaltına alındı.



POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI



Bölgeye sevk edilen ambulanslarla ağır yaralanan Altürk ve Erkol Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ramazan Altürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Demirhan Erkol ise önce özel bir hastaneye götürüldü. Erkol burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı, delil topladı. Bu sırada özel harekat polislerinin çevrede önlem aldığı görüldü.



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Ağır yaralanan Altürk ve Erkol'un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay sonrası hastaneye gelen Altürk ve Erkol'un yakınları sinir krizleri geçidi.

OTOMOBİLDEKİLERİN İFADESİ OLAYI AYDINLATTI:

B.K., bu sabah Sultangazi Çocuk Büro Amirliği’nde alınan ifadesinde şöyle dedi:

“Saat 19.00’da arkadaşlarım Oğuzhan Erkul ve Ramazan Altürk ile birlikte Gazi mahallesi Mimar Sinan kent ormanına gitmiştik, alkol alacaktık. Ramazan ve Oğuzhan, ortak arkadaşımız olan Barış Kerem ve Demirhan Erkul’u çağırmışlardı. Beraber alkol aldıktan sonra 22.00 sıralarında Demirhan’ın kullandığı araca bindik. Demirhan’ın yanında ön koltukta ben, Oğuzhan arka sağ tarafta, Ramazan ortada, Barış ise solda oturuyorduk. Demirhan orman çıkışında polislerin olduğunu görünce birden yavaşladı. Biz kendisine, polislerin trafik polisi olmadığını, bir şey olmayacağını ve polisin yanında durmasını söyledik. Demirhan da ‘tamam, duracağım’ dedi.”

BİR ANDA GAZA BASTI

“Sağlı sollu dokuz on polis vardı. Yanlarına yaklaştığımızda polisler bize durmamız için el işareti yaptı. Polislerin aracın içerisini daha iyi görebilmesi için camı açtım. Yaklaşık beş on saniye içeriyi gördüler. Demirhan durmayarak, bir anda gaza yüklenerek; manevra yapıp kaçmaya çalıştı. O esnada aracın, kaldırımın üzerine çıkıp geri inmesi üzerine başımı eğdim ve sonrasında yirmi beş otuz el silah sesi duydum. Arka taraftan, Ramazan, ‘vuruldular, çabuk hastaneye sür’ dedi Demirhan’a. O esnada başımı hiç kaldırmadım. Toplum Tıp Merkezi’ne vardığımızda Oğuzhan ve Ramazan’ı içeriye aldılar, Barış’ı ise Gazi Hastanesi’ne gönderdiler.”

'EHLİYETİM YOKTU, PANİKLEDİM'



Demirhan Erkul ise ifadesinde, arkadaşlarının alkol aldığını ancak kendisinin içmediğini belirterek, şöyle devam etti:

“Saat 21.30’da kent ormanından ayrılırken zırhlı polis ekiplerini gördük. Ben önce yavaşladım. Durmak üzereyken ‘Dur, niye durmuyorsun’ şeklinde polislerin bağırmasını duyduktan sonra panikledim, korktum. Ehliyetim olmadığı için olay yerinden kaçtım. Ben kaçarken aracın arkasından ateş edildi. Aracın arka kısmında oturan Ramazan, Oğuzhan ve Barış yaralandı. Yanımda oturan B.K’yi yere doğru eğdigim için o yaralanmadı. Sonrasında ben oradan kaçtım ve arkadaşlarımı hastaneye götürdüm.”