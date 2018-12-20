Duruşma salonu kan gölüne döndü: 8 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Sıhhıye’deki Ankara Adliyesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, daha önceden kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup hakkında hakaret ve tehditten dava açıldı. Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada taraflar, duruşma salonunda birbirine girdi. Sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada bir kadın sırtından bıçaklandı. 7 kişi ise aldıkları darbeler neticesinde yaralandı. Adliyede görevli emniyet güçleri, tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

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