TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edecek
TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edecek
Bir bankadan daha faiz indirimi geldi
Bir bankadan daha faiz indirimi geldi
Dolar/TL yeniden kritik seviyenin altında
Dolar/TL yeniden kritik seviyenin altında
Borcu olanlar dikkat ! Hızlı icra dönemi başladı !
Borcu olanlar dikkat ! Hızlı icra dönemi başladı !
Mehmet Ali Erbil'den iyi haber ! Uyanınca ilk isteği bu oldu
Mehmet Ali Erbil'den iyi haber ! Uyanınca ilk isteği bu oldu
Emeklilikte yaş şartı değişiyor ! İşte yeni emeklilik şartları...
Emeklilikte yaş şartı değişiyor ! İşte yeni emeklilik şartları...
Film sahnesi değil gerçek: Vücuduna 10 sivri çelik saplandı
Film sahnesi değil gerçek: Vücuduna 10 sivri çelik saplandı
Yalova'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
Yalova'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 20 Aralık 2018 14:59

Duruşma salonu kan gölüne döndü: 8 yaralı

Ankara Adliyesi'nde duruşma sırasında taraflar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Bıçak ve sopanın kullandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Duruşma salonu kan gölüne döndü: 8 yaralı
A+ A-

Olay, öğle saatlerinde Sıhhıye’deki Ankara Adliyesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, daha önceden kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup hakkında hakaret ve tehditten dava açıldı. Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada taraflar, duruşma salonunda birbirine girdi. Sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada bir kadın sırtından bıçaklandı. 7 kişi ise aldıkları darbeler neticesinde yaralandı. Adliyede görevli emniyet güçleri, tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

,

İHA

adliye , duruşma salonu , ankara , kavga
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM