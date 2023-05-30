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  4. Ege'de 51 düzensiz göçmen daha kurtarıldı

Ege'de 51 düzensiz göçmen daha kurtarıldı

Ege'de 51 düzensiz göçmen daha kurtarıldı
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İzmir'in Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Dikili'de 24, Karaburun'da 16, Menderes açıklarında 11 olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler düzensiz göçmen ege izmir izmir açıkladı sahil güvenlik
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