Ege'nin bir cenneti daha yapılaşmaya açılıyor

Türkiye'de yaz tatili denince akıllara ilk gelen Ege'de bir cennet koyda 357 bin 306 metrekarelik alanın yapılaşmaya açılacağı iddiası büyük tepki çekti.

Gazete Yenigün'den Hakan Dirik'in haberine göre Urla Yağcılar Köyü sınırları içindeki Demircili koyuna ilişkin planın, iki aşamalı olarak devreye sokulduğu öne sürülüyor. Öncelikle koydaki kıyı kenar çizgisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden belirlendi. Bakanlığın kararı doğrultusunda, belediyenin aldığı karar askıya çıkarıldı.

Urla Belediye Başkanlığı’nın Demircili koyuyla ilgili ilanı, Başkan Yardımcısı Zeynep Turan imzasıyla 19 Temmuz’da duyuruldu. 17 Ağustos’a kadar askıda kalacak belediye başkanlığı ilanında; İzmir Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 11.07.2023 tarih ve 6834270 sayılı yazısında “Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 23.06.2003 tarih ve 6766842 sayılı yazısı ile ilçemiz Yağcılar Köyü Demircili Koyu kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli paftaları üzerine Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu’nca yapılan kıyı kenar çizgisi aktarımı, tespit ve iptal işleminin 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre incelendiği, inceleme sonucunda aktarma işleminin bakanlıkça uygun görüldüğü...” kaydediliyor. Demircili Koyu’ndaki 357 bin 306 metrekarelik alanın denizle ilişkisini belirleyen yeni kararın 20 Haziran tarihli bakanlık oluru uyarınca alındığı belirtiliyor.

YAPILAŞMA PLANI

Yeni kıyı kenar çizgisine ilişkin alınan kararın, bölgedeki yapılaşma planının bir parçası olduğu iddia ediliyor. Kararla birlikte planın da devreye sokulacağı öne sürülüyor. İlçede en çok konuşulan konuların başında gelen proje çizimi kapsamında 8 ayrı yapılaşma bölgesi öngörülüyor. Koyun kıyı bölgesi, 48 bin 500’er metrekarelik 5 ayrı yapılaşma bölgesine ayrılıyor. Toplamda 357 bin 306 metrekarelik bölgenin “6 No’lu alan” olarak belirlenen giriş bölümü otopark yapımı için düşünülüyor. 57 bin 460 metrekarelik 7 No’lu alana marina yapılması planlanıyor. Koyun ucunda yarımada şeklinde yer alan 72 bin metrekarelik bölüm de konaklama ve sosyal tesis alanı, yani otel için ayrılmış durumda.

KADASTRO ÇALIŞMASI

Konuyu araştırdıklarını belirten çevreci avukat Şehrazat Mercan, “Burada kıyı kenar çizgisi, binlik plana işlemek üzere duyuru yapıldı. Şimdi de ortaya böyle bir proje çizimi çıktı. Bunu araştırdığımızda şu anda ilçedeki bazı kamu görevlilerinin ‘böyle bir şey yok’ dediği iddia ediliyor. Ama şunu biliyoruz ki, kıyı kenar çizgisinin plana işlenmesi, sonra jeolojik etüt yapılması, sonra da kadastro çalışması buralarda bir şeyler olacağına işaret ediyor. Bunları durup dururken yapmıyorlardır” dedi.

Gazete Yenigün'den Hakan Dirik'in haberine göre Urla Yağcılar Köyü sınırları içindeki Demircili koyuna ilişkin planın, iki aşamalı olarak devreye sokulduğu öne sürülüyor. Öncelikle koydaki kıyı kenar çizgisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden belirlendi. Bakanlığın kararı doğrultusunda, belediyenin aldığı karar askıya çıkarıldı.

Urla Belediye Başkanlığı’nın Demircili koyuyla ilgili ilanı, Başkan Yardımcısı Zeynep Turan imzasıyla 19 Temmuz’da duyuruldu. 17 Ağustos’a kadar askıda kalacak belediye başkanlığı ilanında; İzmir Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 11.07.2023 tarih ve 6834270 sayılı yazısında “Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 23.06.2003 tarih ve 6766842 sayılı yazısı ile ilçemiz Yağcılar Köyü Demircili Koyu kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli paftaları üzerine Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu’nca yapılan kıyı kenar çizgisi aktarımı, tespit ve iptal işleminin 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre incelendiği, inceleme sonucunda aktarma işleminin bakanlıkça uygun görüldüğü...” kaydediliyor. Demircili Koyu’ndaki 357 bin 306 metrekarelik alanın denizle ilişkisini belirleyen yeni kararın 20 Haziran tarihli bakanlık oluru uyarınca alındığı belirtiliyor.

YAPILAŞMA PLANI

Yeni kıyı kenar çizgisine ilişkin alınan kararın, bölgedeki yapılaşma planının bir parçası olduğu iddia ediliyor. Kararla birlikte planın da devreye sokulacağı öne sürülüyor. İlçede en çok konuşulan konuların başında gelen proje çizimi kapsamında 8 ayrı yapılaşma bölgesi öngörülüyor. Koyun kıyı bölgesi, 48 bin 500’er metrekarelik 5 ayrı yapılaşma bölgesine ayrılıyor. Toplamda 357 bin 306 metrekarelik bölgenin “6 No’lu alan” olarak belirlenen giriş bölümü otopark yapımı için düşünülüyor. 57 bin 460 metrekarelik 7 No’lu alana marina yapılması planlanıyor. Koyun ucunda yarımada şeklinde yer alan 72 bin metrekarelik bölüm de konaklama ve sosyal tesis alanı, yani otel için ayrılmış durumda.

KADASTRO ÇALIŞMASI

Konuyu araştırdıklarını belirten çevreci avukat Şehrazat Mercan, “Burada kıyı kenar çizgisi, binlik plana işlemek üzere duyuru yapıldı. Şimdi de ortaya böyle bir proje çizimi çıktı. Bunu araştırdığımızda şu anda ilçedeki bazı kamu görevlilerinin ‘böyle bir şey yok’ dediği iddia ediliyor. Ama şunu biliyoruz ki, kıyı kenar çizgisinin plana işlenmesi, sonra jeolojik etüt yapılması, sonra da kadastro çalışması buralarda bir şeyler olacağına işaret ediyor. Bunları durup dururken yapmıyorlardır” dedi.

SİT DERECESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Bu arada yine aynı bölgedeki Yağcılar’ın SİT derecesi statüsü düşürüldü. 1995’ten bu yana 1. derece arkeolojik SİT kapsamındaki alan, 3. derece arkeolojik SİT statüsüne indirildi. İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kurulu’nun arkeolojik alanla ilgili kararı Resmi Gazete’de de yayınlandı.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Avukat Şehrazat Mercan, Demircili ve Yağcıları’ın da bulunduğu Urla bölgesinin çok yoğun yapılaşma baskısı altında olduğunu vurguladı. Mercan, şunları söyledi:

“Demircili ve Yağcılar’a ilişkin bu iki karar da söz konusu yapılaşma baskısı doğrultuda alınmıştır. Urla’da ilk kaybettiğimiz bölge Zeytinalanı oldu. İzmir’le birleşti, şehir haline geldi. Arkasından Çeşmealtı’nı neredeyse kaybettik. Kuşcular’da siteler üzerinden yapılaşma hızlandı. Şimdi de Yağcılar ve Demircili’ye göz diktikleri anlaşılıyor. Buraları kaybetmememiz gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZKA’yla birlikte hazırladığı Yarımada Stratejik Planı’na tamamen aykırı gelişmeler yaşanıyor. Bu talan girişimine karşı yalnız kalmamalıyız. Yerel yönetimler de taşın altına elini koymalı. Bunun için yalnızca görevlerini yapmaları yeter.”

Bu arada yine aynı bölgedeki Yağcılar’ın SİT derecesi statüsü düşürüldü. 1995’ten bu yana 1. derece arkeolojik SİT kapsamındaki alan, 3. derece arkeolojik SİT statüsüne indirildi. İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kurulu’nun arkeolojik alanla ilgili kararı Resmi Gazete’de de yayınlandı.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Avukat Şehrazat Mercan, Demircili ve Yağcıları’ın da bulunduğu Urla bölgesinin çok yoğun yapılaşma baskısı altında olduğunu vurguladı. Mercan, şunları söyledi:

“Demircili ve Yağcılar’a ilişkin bu iki karar da söz konusu yapılaşma baskısı doğrultuda alınmıştır. Urla’da ilk kaybettiğimiz bölge Zeytinalanı oldu. İzmir’le birleşti, şehir haline geldi. Arkasından Çeşmealtı’nı neredeyse kaybettik. Kuşcular’da siteler üzerinden yapılaşma hızlandı. Şimdi de Yağcılar ve Demircili’ye göz diktikleri anlaşılıyor. Buraları kaybetmememiz gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZKA’yla birlikte hazırladığı Yarımada Stratejik Planı’na tamamen aykırı gelişmeler yaşanıyor. Bu talan girişimine karşı yalnız kalmamalıyız. Yerel yönetimler de taşın altına elini koymalı. Bunun için yalnızca görevlerini yapmaları yeter.”

(Kaynak)