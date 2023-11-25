Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti
Elazığ’da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, büfeden ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
İHA
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