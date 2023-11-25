  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti

Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti

Güncelleme:

Elazığ’da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, büfeden ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

İHA

Etiketler elazığ ekmek çöp poşet ekmeğin içinden çöp çıktı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otobüs şoförü ile kadın sürücü trafikte birbirine girdi
Van'dan bir garip haber... Evinin önüne kendi mezarını yaptırdı
EFT ve FAST işlemlerinin ücret uygulamasında değişiklik
''Andımız'' Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor
Sosyal medya fenomenlerine vergi muafiyeti geliyor
27 Kasım haftası burç yorumları
Yusufeli'nde son evler de sular altında...
Cansu Dere'den milyonluk imza
Yankesiciler iş üstünde yakalandı! Akıl almaz hırsızlık anı kamerada
İsmailağa liderinin yeğenine soruşturma