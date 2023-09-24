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  4. Elazığ’da otomobil kamyonete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Elazığ’da otomobil kamyonete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Elazığ’da otomobil kamyonete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Elazığ-Bingöl kara yolunda otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 sürücü öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu, Çoban Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Bingöl istikametine seyir halindeki Medeni C. (46) idaresindeki kamyonete, aynı yönde seyir halindeki Resul Ç.(34) idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücüler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücülerin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler elazığ bingöl kaza
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