Elazığ'daki depremde ölen 38 kişinin ismi belli oldu

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya‘da toplam 42 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 1607 olarak açıklandı.

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre Elazığ'da yaşayan 38 yaşındaki Güven Kartal da deprem sırasında oturduğu kıraathaneden dışarı çıkarken çatıdan başına sac parçasının düşmesi sonucu can verdi.

45 kişinin sağ kurtarıldığı depremde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hayatını kaybeden 38 kişinin kimliği Elazığ Belediyesi resmi sitesinde yayınlandı.

HAYATINI KAYBEDENLER

1)Necdet Gürsu (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

2)Ramazan Ertaş(Elazığ)

3)Necmettin İnce(Elazığ)

4)Salih İnce(Elazığ)

5)D. Rabia Gökdemir(Elazığ)

6)Ünal Kalay(Elazığ)

7)Gülçin Kalay(Elazığ)

8)Yaşar Güçlü(Elazığ)

9)Fatma Yıldız(31) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

10)Doruk Abbas Yıldız(2) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

11)Selami Dağ(Elazığ)

12)Hanife Yıldırım(Elazığ)

13)Ayşe Civelek(Elazığ)

14) Salih Civelek(Elazığ)

15)M. Can Dişli(12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

16)Pınar Dişli(Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

17)Turan Suçlu(Elazığ)

18)Mehmet Arifoğlu(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

19)Ayşe Arifoğlu(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

20)Halime Aslan(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

21)M. Ali Aslan(12) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

22)Rüya Aslan(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

23)Müzeyyen Ayken(Elazığ)

24)Zehra Ayken(Elazığ)

25)Enes Sertdemir(Elazığ)

26)Berna Sertdemir(Elazığ)

27)Sakine Düşmez(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

28)Onur Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

29)Hüseyin Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

30)Senanur Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

31)Aslan Cenkiz(Elazığ)

32)Tansel Elidar(Elazığ)

33)Ö. Asaf Elidar(Elazığ)

34)Sevim Canbaz(50) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

35)Nermin Cenkiz(Elazığ)

36)Türkan Kaplan(Elazığ)

DEPREM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDEN

1)Ramazan Canpolat(Elazığ)

DEPREM SIRASINDA BAŞINA SAÇ PARÇASI DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN

1)Güven Kartal(38)