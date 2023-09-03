İstanbul Bakırköy'de 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşayan emekli albay, evinde ölü bulundu.

Bakırköy’de yaşayan emekli albay E.S., evinde ölü bulundu.

S.’nin yaşadığı apartmanda oturanlar, daireden gelen kokuyu fark ederek durumu ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapalı olan daire kapısını açması üzerine S.’nin cansız bedeninin yerde olduğu görüldü.

2 çocuk babası emekli albay S.’nin 5 yıl önce de eşini kaybettiği öğrenildi.

Henüz belirlenemeyen nedenle yaşamını yitiren emekli albayın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA