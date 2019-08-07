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  4. 07 Ağustos 2019 21:34

Emekli astsubay, kayınbiraderini öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta, emekli astsubay olduğu öğrenilen bir kişi borcunu isteyen kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü. Şüpheli ve eşi gözaltına alındı.

Emekli astsubay, kayınbiraderini öldürdü
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Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 660. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ö. isimli şahıs ablasının evine geldi. Hasan Ö., eniştesi emekli astsubay Metin M.’den alacağı olan parayı istedi. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında emekli astsubay Metin M. silahını çekerek Hasan Ö.ye 2 el ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Emekli astsubay ve olay sırasında evde olan eşi polis ekiplerince gözaltın alındı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.




İHA

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