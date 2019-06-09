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  4. 09 Haziran 2019 11:50

Emniyet müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3. Sınıf Emniyet Müdürü ile bir şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet müdürü uyuşturucuyla yakalandı
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçe girişi üzerinde yol kontrolü yapan ekipler şüphe üzerine durdurdukları 09 JC 983 plakalı araçta narkotik madde arama köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 kilogram skunk ile reçeteyle satılan, uyuşturucu etkisi bulunan 10 hap ele geçirildi. Operasyonda araç sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanındaki Tuncay Necip B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İHA

emniyet müdürü , akhisar , manisa
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