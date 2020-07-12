Emniyet müdüründen uyuşturucu çetesine makam aracı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” ifadesiyle duyurduğu Bataklık Operasyonu’nda ortaya çıkan son bilgiler oldukça çarpıcı.

Bu iddialar operasyon kapsamında cezaevinde bulunan “Türk Escobar'” lakaplı Nejat D. ve geçen mayıs ayında görevi değiştirilen Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Y. ile ilgili.

Hürriyet gazetesinin haberine göre uyuşturucu kaçakçısı Nejat D. ile eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Y. arasındaki bağlantı 6 ay önce tespit edildi.

Necmettin Y., emniyetin makam aracını polis olan şoförle birlikte Nejat D.'a tahsis etti.

Böylelikle Necmettin Y. de narkotik ekiplerinin takibine girdi.

Uyuşturucu kaçakçısı Nejat D.'ın eski emniyet müdürü Necmettin Y.'in kendisine tahsis ettiği makam aracıyla seyahat ettiği ve bu nedenle polis kontrolüne takılmadığı tespit edildi.

Hatta koronavirüs salgını nedeniyle getirilen şehirlerarası seyahat yasağını bile uyuşturucu çetesi bu sayede aştı.

18 MİLYON STERLİN ALDI

Nejat D., Çorlu ve Edirne'ye giderek yurtdışından getirilen yaklaşık 18 milyon lira değerinde İngiliz Sterlini'ni elden teslim aldı.

Nejat D. makam aracını yalnızca para transferi değil sokağa çıkma kısıtlamalarını delmek için de kullandı.

Teknik dinlemeye takılan konuşmalarda Nejat D.’ın, eski emniyet müdürü Necmettin Y.’e, “Sıkıldık, bir nefes mi alsak?” dediği, Necmettin Y.’in de Nejat D.’a, makam aracını gönderdiği tespit edildi.

Necmettin Y. ifadesinde, Nejat D.'ı iş adamı olarak bildiğini, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.

MAYISTA GÖREV DEĞİŞTİ

İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Y., geçtiğimiz mayıs ayından müdüriyet emrine alınmıştı. Necmettin Y.'nin yerine ise Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Şekip Akın atanmıştı.