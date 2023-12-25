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Engelli genci kaçırıp zorla kredi çektirdiler

Engelli genci kaçırıp zorla kredi çektirdiler
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Manisa'da zihinsel engelli genci kaçırıp, banka hesabından kendi hesaplarına para aktardıkları iddia edilen biri kadın 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Yunusemre ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın (26) ailesi, polise başvurarak, zeka geriliği bulunan oğullarının tanımadıkları insanlar tarafından bıçak tehdidiyle kaçırıldığını, 1 gün alıkonulduğunu, telefonu ve banka hesabı kullanılarak 200 bin lira kredi çekildiğini söyledi.

 İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada sonucunda K.A'yı kaçırıp parayı hesaplarına aktaran şüphelilerin Alaşehir ilçesinde yaşayan E.Ç. (30), Y.A. (27) ve H.Ü. (19) olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

İşlemin ardından Manisa Adliyesine gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

AA

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