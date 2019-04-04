Engelli ve yaşlı adama yerel seçimde oy dayağı !

Edinilen bilgiye göre, olay Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi'nde yaşandı. Yüzde 84 engelli raporu bulunan Remzi Eğitmenoğlu öğle saatlerinde gittiği kahvehanede yerel seçimlerde muhtar adayı olan E.Ş.'nin taraftarları ile karşılaştı.

Ardından taraflar arasında oy verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eğitmenoğlu muhtar adayına oy vermediği gerekçesiyle Akif K. tarafından darp edildi.

Kafasının çeşitli yerlerinden, el ve ayaklarından yaralanan yaşlı adam ise çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanede gerekli tetkikleri yapılan ve serum bağlanan talihsiz adam hastanede müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Eğitmenoğlu'nun hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi olacağı kaydedildi.





