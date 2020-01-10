  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Ocak 2020 23:49

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti; intihar etti

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, 3 kişinin tutuklandığı erkek çocuklara cinsel istismar olayının ardından adli kontrol ile serbest bırakılan 42 yaşındaki şüpheli akşam saatlerinde kendisini ağaca asarak intihar etti.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti; intihar etti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Haberin Foto Galerisi

Cinsel istismar görüntüleri ilçeyi ayağa kaldırdı ! Cinsel istismar görüntüleri ilçeyi ayağa kaldırdı !

Tunceli'nin Pertek ilçesinde çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan ve görüntülerini videoya kaydederek cep telefonuna ve bilgisayarına yükleyen 3 tutukludan biri olan Harun Y., jandarmaya verdiği ifadede ilçede yaşayan Ahmet Oğuz'un da bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Harun Y.'nin ifadesinin ardından Oğuz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda hakkındaki iddialara reddeden Oğuz, sevk edildiği mahkemede yeterli delil ve kanıt bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KENDİSİNİ AĞACA ASTI

Oğuz, iddiaya göre akşam saatlerinde Pertek'e bağlı Dereli köyü yakınlarında bulunan bahçesine bakacağını söyleyip evden ayrıldı. Evine dönmemesi üzerine yakınları bahçeye geldiklerinde Oğuz'u ağaca asılı halde buldu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevleri, Oğuz'u yaşamını yitirdiğini belirlerken, cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cinsel istismar , taciz , intihar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM