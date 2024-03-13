Eros'un katili hakkında karar verildi! Hayvanseverler adliyeyi ayağa kaldırdı

İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde tekmeleyerek öldüren İ.K., yurt dışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Duruşmayı takip eden hayvanseverler mahkemenin kararına ıslık ve alkışlarla tepki gösterdi.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı. Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı.

Hayvanseverler 'Katil İ. ve Eros için adalet' sloganları attı. Adliyenin büyük salonu önünde toplanan kalabalık duruşmanın başlamasını bekledi.

"Ben suç makinesi değilim"

Söz hakkı verilmesi üzerine İ.K., “Daha önceki ifademi tekrar ediyorum. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkımda karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık ve köylük alalarda mama alıp hayvanları besledim. Bu bana terapi gibi geldi" dedi. Salonda gülüşmeler yaşandı.

Hakim sanığı uyardı; ezber yapma

Savunmasına devam eden K., "Bunlarla yetinmeyip bir hayvan barınağına bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapmaya devam edeceğim. Psikolojik destek alacağıma söz veriyorum. Bu olay yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiler" dedi. Hakim sanığa 'İçinden geleni söyle, ezber yapma' diye uyarıda bulundu.





"Hatamı kabul ediyorum"

Bütün bilgilerinin teşhir ettirildiğini de söyleyen K., "İnsan içine çıkamayacak hale geldim. Alacağım hiç bir cezanın şimdiye kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Söylediğim her şey doğru ve gerçektir. Çok pişmanım. Hatamı kabul ediyorum. Benim hala kedim var. Bu olaydan önce de kedim vardı. Bunların hepsi mevcut delillerle sabittir. Ben zaten hayvan sevgisi olan bir insanım" ifadelerini kullandı. Müvekkilinin savunmasının ardından söz verilen K.'ın avukatı, “Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz. Zaten kendisi toplum nezdinde cezasını çekmiştir. Bundan sonrasında da çekmeye devam edecektir. Müvekkilin olayın öncesinde yaşadıkları ve olay esnasındaki psikolojisi dikkate alınmasını talep ediyorum. Ben de bir kedi sahibiyim" dedi. Müşteki Ebubekir Fırat ise hayvanın sahibi olmadığını ancak kedinin bakımını üstlendiğini, kendisinin psikolojik olarak olaydan zarar gördüğünü söyledi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, K.'nin alt hadden ayrılarak üst hadde yakın hapis cezasıyla tutuklanarak cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkemeden alkış ve çığlık sesleri yükseldi.





"Kaçmadım"

Son sözü sorulan İ.K., “Devletime güveniyorum. Bu güne kadar hiç bir yere kaçmadım. Buradayım" dedi. Mahkemenin karar arası verdiği sırada salon boşaltılırken bazı hayvanseverler sanığa saldırmaya çalıştı.

2 yıl 6 ay hapis

Mahkeme sanığı 'Kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Adliyede ıslık ve alkışlı protesto

Mahkemenin kararı duruşmayı takip edenlerin tepkisine neden oldu. Duruşmayı takip eden hayvanseverler İ.K. hakkındaki adli kontrol kararına ıslık ve alkışlarla tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Olay 1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir binanın asansöründe yaşanmıştı. Sanık İ.K.'nin defalarca tekmelediği kedi, 6 dakika süren işkencenin sonunda ölmüştü.

K., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 4 Ocak'ta tutuklanmış, 8 Şubat'ta da hakim karşısına çıkmıştı.

Sanık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da cezası ertelenerek tahliye edilmiş, savcılık ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi bu karara itiraz etmişti.

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazları kabul etti. Kararda, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirdiği, dakikalarca kovalayıp tekmelediği, üzerine basarak ölümüne neden olduğu belirtildi. Hayvanların korunması için caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğu anlatıldı.