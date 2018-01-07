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  4. 07 Ocak 2018 16:22

Erzincan'da kahreden kaza: Ölü ve yaralılar var

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri bebek ve 6 yaşındaki çocuk öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Erzincan'da kahreden kaza: Ölü ve yaralılar var
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Resul Gün (27) yönetimindeki 06 DA 7551 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolunun Avcılar köyü mevkisinde köprünün korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçip yaklaşık 30 metre savrulan araç yola devrildi.

Kazada sürücü ile aynı araçtaki ağabeyi Kasım (31), yengesi Remziye (27), yeğenleri Mert (5), Yusuf (6) ve bir aylık Ezel Gün yaralandı.

Araçta sıkışan ve yola savrulan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ezel bebek ve 6 yaşındaki ağabeyi Yusuf Gün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kasım, eşi Remziye ve çocukları Mert Gün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Ankara'da oturan Gün ailesinin ziyaret için memleketleri Ağrı'nın Patnos ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

AA

trafik kazası , erzincan , üzümlü
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