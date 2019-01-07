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  4. 07 Ocak 2019 12:45

Eşek şakası canından etti

Osmaniye’de arkadaşlarıyla birlikte otomobilin bagaj kapağına oturan, diğer arkadaşının da şaka amaçlı birden gaza basması sonucu araçtan düşerek ağır yaralanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Eşek şakası canından etti
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Osmaniye'de, arkadaşlar arasında yapılan şaka, ölümle son buldu. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Fatih U. arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirirken arkadaşına ait otomobilin bagaj kapağı kısmına oturdu.

CAN ALAN ŞAKA

Direksiyona geçen arkadaşı şaka amaçlı birden gaza yüklenince Fatih U. otomobilden asfalt zemine düştü. Olayda ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Osmaniye’de özel bir hastaneye kaldırıldı.

15 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

İHA'da yer alan habere göre Fatih U. , 15 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak yaşamını kaybetti. Şaka kurbanı olan gencin cenazesi Osmaniye Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.

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