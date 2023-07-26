  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Esenyurt’ta kabusu yaşayan kadın şikayetçi olmadı

Esenyurt’ta kabusu yaşayan kadın şikayetçi olmadı

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt’ta, bir kadını döverek bayılttığı ve kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, mağdur kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İstanbul' Esenyurt’ta D.S. isimli kadının, şiddet görmesi sonucu bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntülerin, sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan Ş.D.’ın, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Ş.D.’ın, tutuklanmasına karar verildi.

Mağdur kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kanal D’nin haberine göre kadın, saldırganlardan şikayetçi olmadı.

Etiketler darp şiddet kadına şiddet dayak şikayetçi olmadı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Motorin, benzin ve LPG... Bir zam daha geldi!
Skandal! Türkiye'ye kaçan teröriste vatandaşlık verilmiş!
Tarım ve Orman Bakanı hakkında soruşturma
İzmir'de 8 bin yıllık keşif: Sayı taşı ve taş balta bulundu
Üniversite tercihleri öncesinde öğrenci dostu iller belli oldu
Menzil tarikatı yeni bir tarikat doğurdu!
100 Km'de 20 TL yakan elektrikli Dacia Spring iddialı fiyatıyla Türkiye'de
Zehra Güneş'in tatil pozlarına yorum yağdı: O yoruma kayıtsız kalamadı
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu: Listede 3 Türk güzel var
THY uçağında intihar! Yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı