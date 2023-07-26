Esenyurt’ta kabusu yaşayan kadın şikayetçi olmadı

İstanbul Esenyurt’ta, bir kadını döverek bayılttığı ve kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, mağdur kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İstanbul' Esenyurt’ta D.S. isimli kadının, şiddet görmesi sonucu bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntülerin, sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan Ş.D.’ın, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Ş.D.’ın, tutuklanmasına karar verildi. Mağdur kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kanal D’nin haberine göre kadın, saldırganlardan şikayetçi olmadı.