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  4. Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisinin olay sırasında balkondan düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Ç., evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Ç.'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Ç.'in balkondan düştü. Devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Ç., 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ç.'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Ç. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, polis memurunun balkondan düşme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Etiketler samsun özel harekat
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