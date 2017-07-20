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  4. 20 Temmuz 2017 18:20

Eski eşini silahla öldürdü

Adana'da taksicilik yapan bir zanlı eski eşini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü.

Eski eşini silahla öldürdü
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Adana'da taksicilik yapan 49 yaşındaki H.K., 2 yıl önce boşandığı eski eşi 47 yaşındaki Fatma Özkale'yi tabancayla göğsünden vurarak öldürdü.

Taksici H.K., 10 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Fatma Özkale ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuğu olan K., oturdukları dairenin tapusunu da eşinin üzerine yaptı. Ancak çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanınca, K., iddiaya göre eski eşinin üzerine yaptığı evin tapusunu istedi. Fatma Özkale evin tapusunu vermeyince, eski eşiyle arasındaki anlaşmazlık büyüdü. Dün gerçekleşen olayda merkez 100. Yıl mahallesindeki eve giden H.K., aynı konu yüzünden tartıştığı eski eşini tabancayla vurdu. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Fatma Özkale olay yerinde hayatını kaybederken, eski eşi H.K. gözaltına alındı.

DHA

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