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Eski sevgili dehşeti! Ağabey-kardeşe kurşun yağdırdı

Eski sevgili dehşeti! Ağabey-kardeşe kurşun yağdırdı
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Sakarya'da, G.İ. ve ağabeyi A.İ. otomobille seyir halindeyken, kadının eski arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı halde hastaneye giden iki kardeş, tedaviye alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Emirsultan Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. A.İ. ile kız kardeşi G.İ.'nin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile, iddiaya göre genç kadının ismi öğrenilemeyen eski erkek arkadaşı tabancayla ateş açtı. Mermiler, A.İ. ile G.İ.'ye isabet etti. Ağır yaralanan A.İ. kullandığı otomobili yakındaki Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne sürdü. Hastanede tedaviye alınan ağabey-kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Saldırının düzenlendiği yerde ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

DHA

Etiketler sakarya silahlı saldırı
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