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  4. 14 Ocak 2019 15:25

Eski sevgilinin intikamı sosyal medyayı karıştırdı

Denizli'de masözlük yapan S.N. adına kendisiyle ilişkiye giren erkeklerin tedavi olması gerektiği yönünde çağrı yapıldı. Paylaşımı masöz kadının eski sevgilisinin yaptığı ortaya çıktı.

Eski sevgilinin intikamı sosyal medyayı karıştırdı
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Denizli'de masaj salonunda masöz S.N. (30) adına Facebook'ta yayınlanan mesajda, kendisiyle ilişkiye giren erkeklerin tedavi olması gerektiği yönünde çağrı yapıldı. Paylaşımı, S.N. adına sahte hesap açan, terk ettiği erkek arkadaşı Murat O.'nun yaptığı belirlendi. Şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı.

Kentteki masaj salonunda çalışan Fas uyruklu masöz S.N. adına sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta açılan hesaptan, kendisiyle ilişkiye giren erkeklerin tedavi olması gerektiği yönünde mesaj yayınlandı. Geçen Cumartesi yayınlanan mesajı gören birçok kişi sayfada yorum yaptı, S.N. ile ilişkiye giren erkekler varsa sağlık kontrolüne gitmeleri için çağrıda bulunanlar da oldu.

Kısa sürede yayılan paylaşımla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ahlak Bürosu ekipleri harekete geçti. Ekipler, paylaşımın S.N.'nin haberi olmadan, adına yeni açılan hesaptan yapıldığını belirledi. Yapılan araştırmada, S.N. adına hesap açan ve paylaşımı yaptığını belirlenen kişinin eski erkek arkadaşı Murat O. olduğu belirlendi. S.N.'nin herhangi bir hastalığının olmadığı, eski erkek arkadaşının, terk edilmesi üzerine intikam almak için böyle bir yola başvurduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından İstanbul'da gözaltına alınan Murat O., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA

masaj salonu , facebook
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