  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''AK Parti Kongreleri lebaleb dolu'' diye isyan eden esnaf masa ve sandalyelerini yaktı

Esnaf masa ve sandalyelerini yaktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ortalama 4 aydır kapalı olan kafe, restoran ve lokanta işletme sahiplerinin ekonomik sıkıntıları giderek artarken Konya Mevlana Meydanı'nda lokanta sahibi bir kişi masa ve sandalleri yaktı.

Konya'da lokanta esnafı bir kişi Konya Mevlana Meydanı'nda masa ve sandalleri yaktı. Şehrin "Çok Yüksek Riskli" iller içinde bulunması ve kademeli normalleşmeye geçilememesi de dükkan sahiplerinin sabrını taşırdı.Ödemelerini bir türlü yapamadıklarını belirten bazı esnaflar hükümeti ve belediyeyi masa ve sandalyeleri yakarak protesto etti.

Protesto hakkını kullanan esnaflar; "AK Parti Kongreleri lebaleb doluyken, virüs ancak esnafa mı var" diye isyan etti.

26. Dönem Konya Milletvekili Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Konya esnafının protesto görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı, "Konya’da esnaf Mevlana meydanının önünde iskemle yaktı" dedi.

Etiketler konya vatandaş esnaf lokanta pandemi koronavirüs protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper!''
Pelin Öztekin bu fotoğrafı çeken kişiyi arıyor
60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak?
Gölette can pazarı! Üç arkadaştan 1'i kurtuldu, 2'si aranıyor
Erdoğan ''Andımız'' sessizliğine son verdi!
Merkez faiz kararını verdi; dolar, euro ve altın çakıldı!
Kriz büyüyor! Önce Renault şimdi de Tofaş! Üretim duruyor
Ronaldo'nun ''yeni adresi'' şaşırttı!
Mahkemeden tartışma yaratan ''annelik'' kararı
Bahçeli MHP kurultayında konuştu: ''Adayımız Erdoğan'dır''