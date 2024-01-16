Ev karşılığında çocuk yapmak için Türkiye'ye geldi; hayatı kabusa döndü

İstanbul Esenyurt'ta fuhuşa zorlanan ve karnındaki bebeği satılmak istenen Özbekistan uyruklu kadın ilaç içip düşük yapınca darbedildi. Zanlılar o anları ise cep telefonu ile kayıt altına aldı. Çocuğunu düşürüp klozete atan kadın gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, Esenyurt'ta geçtiğimiz gün meydana geldi. Özbekistanlı M.K., polise giderek Y.E.D. ile başka bir kişinin kendisini fuhuşa zorladığını, pasaportuna el koyduğunu iddia ederek şikayette bulundu. K. kanıt olarak da Y.E. D. tarafından çekilen ve bir mesajlaşma platformunda paylaşılan darbedildiği anlara ait görüntüleri sundu. K.'nın da ilaç alarak Avcılar'da bir otelde çocuk düşürdüğünü ve klozete attığını belirleyen polis ekipleri, şüpheliler Y.E. D. ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlatırken K.'yı ise gözaltına aldı.

EV KARŞILIĞINDA ÇOCUK YAPMAK İÇİN ÖZBEKİSTAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ

İşlemleri için emniyete götürülen K.'nın, Özbekistan'da yaşarken çocuk sahibi olmak isteyen S. ile tanıştığını söylediği öğrenildi. Kadının, S.'in 'Gel bana çocuk yap, sana karşılığında bir ev vereceğim' dediği, bunun üzerine Türkiye'ye geldiğini belirttiği kaydedildi. K.'nın Türkiye'ye geldikten sonra S.'den hamile kaldığı, bir süre aynı evde kaldıkları ancak baskılar üzerine kaçtığı tespit edildi. Evden kaçtıktan sonra önce Fatih'te bir işyerinde çalışmaya başlayan K. burada birlikte çalıştığı bir kadından çocuğunu satmasını istedi. Ancak kadın çocuğu satamadı. Daha sonra Esenyurt'a giden K. burada da Y.E. D. ile tanıştı.

TANIŞTIĞI KİŞİLER ONU FUHUŞA ZORLAYIP ÇOCUĞUNU SATMAK İSTEDİ

Y.E. D. ile bir arkadaşı, pasaportuna el koyarak K.'yı fuhuşa zorladı. 2 kişi K.'nın karnındaki bebeği de satacaklarını söyledi. Ancak K.'nın bir süre sonra ilaç içerek karnındaki 4 aylık bebeği düşürüp kaldığı Avcılar'daki otelin klozetine attığı belirlendi. K.'nın çocuğu düşürdüğünü öğrenen 2 kişi kadını hesap sorarak darbetti. O anları ise kayıt altına aldı. Bu kayıtları ise bir mesajlaşma platformunda paylaştı. Polis görüntüleri çeken kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K. adliyeye sevk edildi. K., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DARBETTİKLERİ ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYIT ALTINA ALDILAR

Öte yandan K.'nın darbedildiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin K.'ya düşürdüğü çocuk için hesap sorduğu, küfürler ederek kadını darbettikleri, araçtan inen K.'ya yeniden araca binmesi için baskı yaptıkları anlar yer aldı.

DHA