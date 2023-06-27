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Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti

Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti
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İstanbul Esenyurt'ta Nijerya uyruklu bir genç, kira meselesi yüzünden tartıştığı ev sahibinin oğlu tarafından öldürüldü.

Esenyurt’ta 20 Haziran saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Nijerya uyruklu C.P.A. (30) ’nın  tabancayla öldürülmüş olarak buldu.

EV SAHİBİNİN OĞLU YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis, C.P.A.’nın aynı binada oturan ev sahibi A.E.(72) ile zaman zaman kira meselesi yüzünden tartıştığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre A.E.’nin oğlu A.E.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis olaydan sonra kaçan A.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ "BENİ DÖVMEYE KALKTI"

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli, babasının kirayı geciktirdiği için tartıştığı C.P.A.’yla olay günü karşılaştıklarını, aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. A.E. bu sırada  kendisini korumak ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini daha sonra kaçtığını anlattığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA

Etiketler esenyurt kiracı ev sahibi kavga
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