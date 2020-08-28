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  4. 28 Ağustos 2020 21:37

Evde dehşet! 5 kişinin kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de Yenibosna'da aynı dairede oturan yabancı uyruklu beş kişi arasında kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Evde dehşet! 5 kişinin kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Olay saat 17.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Kayalar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aynı dairede yaşayan yabancı uyruklu beş kişi evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişi diğerlerine bıçakla saldırdı.

Kavgada iki kişi yaralandı. Kavganın ardından bir kişi, dışarıya çıkarak mahalle sakinlerine bıçaklanan kişinin öldüğünü, polis çağırmalarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dairenin içine giren ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaralananlardan birinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı. 

 
"ÖLDÜRÜP GİDİP YATAĞINA YATMIŞ" 

Polise haber veren Cemal Arga, "Kendi arkalarından biri geldi bize söyledi: 'Aramızda kavga ettik. Arkadaşın biri öldü. Diğeri de yaralı' Biz de polisi aradık" diye konuştu.

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