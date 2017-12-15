Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk yanarak öldü

Yangın, ilçeye bağlı Büyükyurt köyünde Irmak Mahallesi mevkiinde Yılmaz ve Gülşen Şahin çiftinin evinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Anne Gülşen Şahin 3 çocuğunu evde bırakarak komşusuna gitti. Bu sırada evde bulunan Berkay Hüseyin (5), Aleyna (1) ve Berilsu (2) evdeki yanan sobayla oynamaya başladı. Sobadan sıçrayan kıvılcım evde yangına neden olurken, evden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, yangın nedeniyle evde çökme meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, Berkay Hüseyin, Aleyna ve Berilsu yangın nedeniyle çöken evde hayatlarını kaybetti.



Yapılan araştırmalarda Aleyna ve Berilsu’nun cansız bedenlerine ulaşılırken, Berkay Hüseyin’in enkaz altında kalan cesedini ulaşmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yangın sırasında baba Yılmaz Şahin’in Niksar ilçesinde olduğu öğrenildi.