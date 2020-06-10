Evi basıp 5 kişiyi öldürmüştü! Katliam davasında karar çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evi terk eden boşanma aşamasındaki eşi Tülin D.'nin (47), ağabeyleriyle yaşadığı evi basıp, 2 pompalı tüfek ile ateş açarak, 5 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık Mustafa D.'nin (51) yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Mustafa D.'nin 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 64 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Tülin D., iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol K.'ye (49) devrederek, bankadan 62 bin TL kredi çektirdi. Krediyle de Hürriyet Caddesi'nde bir depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yaparken iflas eden ardından da bir firmada pazarlamacı olarak işe giren Mustafa D. yine iddiaya göre para vererek, eşi Tülin D. ile ortak oldu. Birlikte çalışan çift arasında bir süre sonra anlaşmazlık çıktı. Tülin D., kızı Tuğçe D.'yi de (25) yanına alıp, ağabeylerinin yaşadığı, ölen annesine ait İstiklal Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleşti. Ardından da boşanma davası açtı.



20 Temmuz 2018 tarihinde, Mustafa D., 09 RG 745 plakalı hafif ticari araçla, eşi ve kayınbiraderlerinin yaşadığı Nohutçu Kahveleri mevkisindeki, tek katlı müstakil eve geldi. Aracını evin yakınına park eden Mustafa D., arka koltukta bulunan 2 pompalı tüfeği alıp, eve baskın yaptı. Bahçede hep birlikte yemek yiyen eşi ve kızı ile kayınbiraderleri Birol K. ve Bekir Cihan K. (51), eşleri Serpil (44) ve Emine Özlem K. (46) ile yeğen Şükran K. (26) ve komşular Filiz K. (39) ile Mehmet K.'ye (42) 2 pompalı tüfek ile ateş açtı. Mustafa D. aracıyla kaçarken, Birol K., Bekir Cihan K., Emine Özlem K. ile Filiz K. ve Mehmet K. hayatlarını kaybetti. Tülin D. ve kızının aralarında bulunduğu 4 kişi se yaralandı.



Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla Mustafa D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün, davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık Mustafa D. tutuklu bulunduğu Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirirken, Mustafa D. yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.



Mahkeme heyeti Mustafa D.'ye, Mehmet K., Filiz K., Birol K., Emine Özlem K. ve Bekir Cihan K.'ı 'kasten öldürdüğü' gerekçesiyle 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, eşi Tülin D., kızı Tuğçe Nur D., Serpil K. ve Şükran K.'yi de 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ettiği gerekçesiyle de 64 yıl hapis cezası verdi.



'BİZ DAHA FAZLA CEZA BEKLİYORDUK, İSTİNAFA GİDECEĞİZ'

Davadan karar çıkmasının ardından adliye önünde açıklamada bulunan sanıkların avukatı Özlem Burcu Ugan, "Biz daha fazla ceza bekliyorduk" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"20 Temmuz 2018 günü Mustafa D. tarafından 5 kişinin ölümü ve 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay sebebi ile bu gün görülen dosyada karar çıktı. Müvekkillerimiz Tülin D. ona karşı yaptığı eylemden dolayı adam öldürmeye teşebbüsten 18 yıl ceza aldı. Yine kızına Tuğçe Nur D.'a karşı gerçekleştirdiği eylemden de adam öldürmeye teşebbüs kabul edilerek 18 yıl, Serpil K.’a karşı adam öldürmeye teşebbüsten dolayı 14 yıl, Şükran K.’a karşı da yine 14 yıl ceza aldı. Öldürdüğü 5 kişiden dolayı da 5 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Pişmanlık vesaire indirimi yapılmadı. Ancak tasarlama olduğunu düşünüyorduk biz. Mahkemece tasarlanma kabul edilmedi. Biz de gereken itirazımızı yaptık. Biz müvekkillerimiz adına sanığın tasarlayarak adam öldürme ve tasarlayarak adam öldürmekten teşebbüsten ceza almasını bekliyorduk ancak mahkeme bunu uygun görmedi. Karara karşı istinafa gideceğiz. Sanığın suçluluğu sabittir. Biz olayda tasarlama olduğu kanaatindeyiz."