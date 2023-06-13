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Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

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İstanbul Pendik'te evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, Ö.C., evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda Ö.C. kalbinden ve bacağından yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri mahalleye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö.C. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede uzun süre inceleme yaptı. 

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin eli belinde koşarak sokağa girdiği, daha sonra Ö.C.'un yere düştüğü ve saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor. 

AİLESİ DURUMU ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sesleri duyup dışarıya çıkan bir mahalle sakini, "Bahçede oturuyorduk. Önce bağırma sesi duyduk. Çocuklar koşuşturmaya başlayınca olay yerine gittik. Ömer beyin yerde yattığını gördüm. İntihar ettiğini sandım önce, sorduğumda ayağından ve kalbinden bıçaklandığını söylediler. Durumu baya ağırdı. İlk müdahalesini yapıp kanamayı durdurmaya çalıştı arkadaşlar. Hemen ambulansı aradık. Sağlık ekipleri geldi ama durumu baya ağırdı. Çok kan aktı, kan kaybediyordu. Hareketsiz yatıyordu. Ailesi durumu öğrenince sinir krizi geçirdi. Mahallede büyük panik yaşandı. Makam şoförü olduğunu söylüyorlar" dedi. 

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler pendik bıçaklı saldırı cinayet
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